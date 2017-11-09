Зубков: с удивлением прочитал о высоком содержании соли в моей пробе

Двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи, президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал информацию о том, что в его допинг-пробе выявлено повышенное содержание соли. Прославленный спортсмен ожидает вердикта комиссии МОК, которая недавно провела слушания с его участием.



«У меня пока нет никаких новостей, но я спокоен. Ещё раз повторю: я чистый спортсмен, ничего не боюсь и готов ответить на все вопросы, которые интересуют комиссию МОК. Адвокаты работают и обоснованно отвечают на все имеющиеся претензии. Надеюсь, что справедливость восторжествует. Что касается информации о высоком содержании соли в моей допинг-пробе — я прочитал об этом с удивлением. Если у «Матч ТВ» на руках есть такие документы, то пусть сами отвечают на интересующие вас вопросы», — сказал Зубков в интервью «Известиям».

В пробах бобслеистов Зубкова и Воеводы выявлено повышенное содержание соли