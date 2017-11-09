Журова: возможно, какой-то представитель США в МОК не хочет видеть РФ на Играх

Олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала информацию New York Times о том, что сборную России могут допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участия в церемонии открытия.

«Начну с того, что мы имеем дело с фантазиями New York Times, которая ссылается на какой-то якобы источник. Но даже если источник имеется, это может быть какой-то отдельный сотрудник МОК, который, опять же, говорит о своём видении вопроса. Возможно, это представитель США в МОК, у которого есть желание не видеть русских на церемонии открытия и вообще на Олимпиаде. Кто этот человек, который давал комментарий изданию, неизвестно. Важно то, что МОК опроверг изложенную там информацию: никаких подобных решений он не принимал.

Значит, это был специальный вброс, и знаете, с какой целью? Видимо, чтобы мы сейчас всё это обсуждали и жёстко наезжали на МОК, а тот в свою очередь имел бы возможность возмутиться и упрекнуть нас в предвзятости и в доверии сомнительным источникам. Все решения МОК будет принимать в декабре, а сейчас идёт работа комиссии. Может, ставится задача, чтобы мы, в силу нашего русского характера, всех послали и отказались от участия в Играх до того, как будет принято то или иное решение? Ведь уже сейчас в ответ на эту публикацию раздаются призывы отказаться от нашего участия в Олимпиаде. Поэтому у меня есть гипотетическое предположение, что данный вброс делался именно с этой целью, чтобы поставить нас в ситуацию, как в той присказке: сама придумала – сама обиделась.

Если от нас ждут такой реакции, то её не последует. Мы будем ждать официальных документов МОК и только на них будем реагировать. И если они окажутся по отношению к нам негативными, мы пойдём в суд. Других вариантов быть не может», — цитируют Журову «Новости федерации».