Елистратов и Ан вышли в полуфинал этапа КМ по шорт-треку в Шанхае на 1500 м

В Шанхае (Китай) стартовал третий этап Кубка мира по шорт-треку. Пятеро россиян вышли в полуфинал соревнований на дистанции 1500 м. В отборочном старте олимпийский чемпион Семён Елистратов и Екатерина Ефременкова заняли первые места, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и Денис Айрапетян – вторые, аСофья Просвирнова – третье.

Евгения Захарова не смогла пробиться в полуфинал, продемонстрировав третий результат в своём предварительном забеге.

Этап Кубка мира по шорт-треку в Шанхае завершится 12 ноября.