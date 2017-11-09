Казань примет этап Red Bull Air Race в августе 2018 года

Стал известен календарь нового сезона чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. В 2018 году старты пройдут в восьми городах. Первый этап грядущего сезона уже в 11-й раз подряд примет Абу-Даби. Гонка в столице Объединённых Арабских Эмиратов состоится 2 и 3 февраля.

Второй этап пройдёт 21-22 апреля в Каннах (Франция), четвёртый — 23-24 июня в Будапеште (Венгрия), шестой — 25-26 августа в Казани (Россия), седьмой — 6-7 октября в Индианаполисе (США).

Места проведения третьего, пятого и восьмого этапов пока не определены: 26-27 мая (Европа), 4-5 августа (Азия), ноябрь (Азия).

«В 2017 году борьба за титул шла вплоть до самого последнего этапа, имя чемпиона определилось в финальном вылете, а в межсезонье команды попытаются сделать так, чтобы их самолёты летали ещё быстрее. Сильнейшие пилоты мира становятся всё лучше и лучше, а гонки пройдут в живописнейших местах. Не знаю, кто победит в сезоне 2018 года, но точно знаю, что сезон будет зрелищным», — сказал генеральный директор Red Bull Air Race Эрих Вульф.