Мамиашвили: есть регионы, которые просто исчезли с карт спортивной борьбы

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили на совещании по вопросу развития этого вида спорта в стране выразил надежду на поддержку со стороны Минспорта РФ и представителей регионов.

«У меня нет возможности пригласить к себе регионы, задать им вопросы, и у меня это вызывает беспокойство. Хотелось бы сегодня получить поддержку в первую очередь от вас, Павел Анатольевич (Колобков), и руководителей территорий. Есть регионы, которые просто исчезли с карт спортивной борьбы, например Омская область. Понятно, что где-то нет финансовых возможностей, но есть хорошие примеры — Москва или Северный Кавказ.

Не думаю, что на Кавказе лучше возможности, чем в других регионах, но они находят возможности командировать спортсменов и достойно представлять свои республики. Хотелось бы в этом плане получить поддержку", — цитирует Мамиашвили ТАСС.