Колобков: считаю бойкот Олимпиады невозможным, сборная РФ готовится к Играм

Министр спорта России Павел Колобков опроверг слухи о том, что РФ может бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, а также прокомментировал информацию New York Times, что сборную России могут допустить на Олимпиаду в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участия в церемонии открытия.

«Такие спекуляции пока ни на чём не основаны. Подобного решения не принималось. А если говорить о выступлении под нейтральным флагом и без гимна, то такое развитие событий невозможно представить для наших спортсменов. Мы будем против, о чём говорили неоднократно на многих крупных совещаниях. Но пока преждевременно дискутировать о каких-то санкциях.

Мне не нравится слово «бойкот». Многие страны уже отказывались от участия в Олимпиаде в тех же 1980 и 1984 годах. Это крайне плохо влияет на развитие спорта вообще. Не хочу об этом говорить, так как считаю подобное развитие событий невозможным. Поэтому наша сборная готовится, мы сотрудничаем с МОК и всеми комиссиями. Со многими не соглашаемся, но при этом взаимодействие продолжается, и решение будет принято во имя спорта.

Я считаю, что спортсмены, принимающие допинг, обязаны понести наказание. Но те, кто всегда был честен и чист, не должны нести ответственность за нарушителей. Поэтому наша задача — обеспечить им это право. Эту же цель перед собой ставят международные организации. Следовательно, перед принятием подобных решений надо думать о судьбе каждого спортсмена», — цитирует Колобкова «RT на русском».