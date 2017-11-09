Трёгер: МОК должен отстранить РФ от Игр, но проблема в отношениях Путина с Бахом

Почётный член Международного олимпийского комитета, бывший глава НОК Германии Вальтер Трёгер призвал отстранить Россию от зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане за антидопинговые нарушения, допущенные на Играх в Сочи.

«МОК должен отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в связи с нынешним положением дел. Ущерб, нанесённый олимпийскому движению на Играх в Сочи, слишком велик. Но есть проблема, которая заключается в отношениях Владимира Путина с Томасом Бахом, в отношениях МОК с представителями России», — приводит слова Трёгера Spox.