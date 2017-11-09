Бутье: у Фуркада немного выросли маркеры мононуклеоза

Тренер сборной Франции по биатлону Стефан Бутье оценил состояние действующего обладателя Кубка мира Мартена Фуркада перед стартом сезона и назвал главных конкурентов его подопечных.

«Ему стало лучше, лишь немного выросли маркеры мононуклеоза. Но этот вирус будет с ним на всю жизнь. В случае переутомления болезнь может вернуться. Мартен полноценно отдохнул пять дней после летней подготовки и проделанной работы.

Наши главные конкуренты? Всё как обычно. Один или двое русских, если они будут выступать, норвежцы, немцы, чехи, итальянцы. Честно говоря, я не следил за их формой. В плане физической подготовки всё будет как прежде, разница будет в стрельбе», — цитирует Бутье Nordic Magazine.