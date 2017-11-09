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Референдум о подаче Сьоном заявки на ОИ-2026 состоится в июне 2018 года

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Референдум о подаче Сьоном (Швейцария) заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, вероятно, состоится 10 июня 2018 года, сообщает Inside the Games.

В октябре Федеральный совет Швейцарии отложил принятие решения о поддержке Сьона в качестве кандидата на проведение Игр-2026, так как не был окончательно решён вопрос бюджетного финансирования.

Столица зимней Олимпиады 2026 года будет названа на 132-й сессии МОК в Милане в июле 2019 года. Заявки от кандидатов принимаются до 31 марта 2018 года.

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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