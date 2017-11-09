Свищёв: есть ощущение, что решение по лыжникам вынесли ещё до расследования

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение МОК пожизненно отстранить от участия в Олимпийских играх российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, а также аннулировать их результаты на Играх в Сочи. Ранее аналогичное решение было принято в отношении Александра Легкова и Евгения Белова.

«К сожалению, решение об отстранении наших лыжников — предсказуемое. Мы понимали, что оно будет вынесено, но надеялись всё-таки на благоразумие комиссии Освальда. Есть ощущение, что решение об отстранении было вынесено ещё задолго до начала расследования.

Решение предвзятое, и никто не пытался вникнуть в доводы и аргументы лыжников и Федерации лыжных гонок России. Вердикт был принят на основании давления со стороны международных спортивных чиновников, на волне антироссийской истерии.

И МОК, и все другие иностранные организации, которые пытаются нас в сговоре отстранить, работают под одну дудку, раздувая истерию вокруг России. Но они не понимают одного – без России Олимпийские игры не будут являться Олимпийскими играми. Россия традиционно сильна в зимних видах спорта, и без неё невозможно представить хоккей, фигурное катание, лыжи, биатлон и остальные виды спорта. Ну что это будут за Игры? Это будет какой-то междусобойчик, который точно потеряет в зрелищности, лишится спонсоров, болельщиков. Всё олимпийское движение только потеряет в случае отстранения россиян", — цитирует Свищёва «Р-Спорт».