Сотникова: хейтеры, вам не сбить меня с пути

Олимпийская чемпионка 2014 года, российская фигуристка Аделина Сотникова, признанная невиновной в нарушении антидопинговых правил, несмотря на присутствие в списке главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена, рассказала, что будет по-другому относиться к своим недоброжелателям.

«Знаете, я такой человек, который принимает всё близко к сердцу, любую сказанную, написанную речь. Может, я не покажу виду, что меня это задело или расстроило, да ещё и промолчу. Не знаю, почему… боясь обидеть того, кто обидел меня… Хотя я понимаю, что это очень глупо, но я живу принципом, что жизнь — бумеранг и тот человек почувствует когда-нибудь то же самое, как когда-то я.

Но порой, когда уже конкретно накипит, я молчать 100% не буду. Нужно менять свою эту черту и быть уже, в конце концов, прямолинейной! Меня никто не пожалеет, а пользоваться этим будут! Ну действительно, жизнь моя, дорога моя! Максимум, кто может направлять меня этой дорогой, — это родные и близкие! Ну никак не посторонние мне люди!

А уж тем более упрекать меня в чём-то! Я сама же говорю всем своим друзьям, чтобы ни на кого не обращали внимания и просто делали свою поставленную задачу! А сама из-за малейшего хейтера начинаю беситься.

Дорогие мои хейтеры, доброжелатели! Знайте, я с каждым вашим «хорошим» сообщением становлюсь только сильнее! И вам не сбить меня с моего же пути. Буду работать и добиваться того, что хочу!» — написала Сотникова в своём «инстаграме».