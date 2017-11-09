Петухов: мои слова «Бог вам судья» не были услышаны. Но я буду бороться до конца

Российский лыжник Алексей Петухов прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета во главе с Денисом Освальдом пожизненно отстранить его от участия в Олимпийских играх и аннулировать результат с Игр-2014 в Сочи.

«Друзья! Как объяснить вот этим двум хлопцам, что МОК вынес решение… Слова подбирать сложно, хочется сказать многое в очень ненормативной лексике, но я буду бороться до конца. Это нарушение всех прав человека. У меня была ещё надежда на справедливое решение Освальда, который смотрел в глаза. Мои слова «Бог вам судья» не были услышаны. Это тропа войны, которую мы обязаны выиграть», — написал Петухов в своём «инстаграме».