Путин связал обвинения РФ в поддержке допинга с предстоящими выборами

Президент России Владимир Путин, общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода, предположил, что обвинения в адрес России в поддержке применения допинга связаны с предстоящими в 2018 году выборами президента РФ.

«Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это всё делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает.

Международные спортивные организации, в том числе МОК, очень зависимы от большого количества составляющих, прежде всего от спонсоров, потом от приобретателей телевизионных прав, от рекламодателей. Это огромный пласт связей и зависимостей. И контрольный пакет находится в Соединённых Штатах, потому что там основные компании, которые заказывают и платят за телевизионные права, там основные спонсоры, там основные рекламодатели. В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы США хотят создать проблемы при выборах президента России. Если это так, то это очень плохо, потому что подрывает сам смысл олимпийского движения. Потому что спорт, как и культура, должен быть вне всякой политики, поскольку это мосты, которые объединяют людей, а не нечто такое, что разрушает отношения между государствами.

В России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы допинга, в чём нас пытаются упрекнуть или даже обвинить.

Я думаю, что всех специальных судебных систем уже недостаточно, нужно в общегражданские судебные инстанции обращаться», — цитирует Путина «РИА Новости».