Крянин: в МОК плюют в нашу сторону и думают, что мы можем это проглотить

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал решение МОК пожизненно отстранить от участия в Олимпийских играх российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, а также аннулировать их результаты на Играх в Сочи. Ранее аналогичное решение было принято в отношении Александра Легкова и Евгения Белова.

«Комиссия МОК почему-то безоговорочно верит словам Григория Родченкова. Их решения основаны только на его показаниях, это же смешно. У всех российских лыжников брали пробы и до, и после Игр-2014, и ничего. Если верить словам Родченкова, то тот коктейль, который он якобы давал спортсменам, будет фонить какое-то время в пробах, если это действительно было. Видимо, в МОК не специалисты. Просто плюют в нашу сторону и думают, что мы можем это проглотить.

Комиссия МОК не имеет чётких доказательств применения российскими лыжниками запрещённых препаратов. То есть комиссия МОК отстранила ещё четверых лыжников на основании высказываний человека с не очень устойчивой психикой. Я не знаю, как можно выносить такие строгие решения на основе этого? Это меняет отношение к МОК. Почему он без доказательств выносит такие решения? Лыжники, видимо, только первая часть. Дальше больше будет. Это явно какой-то заказ по России. Другим странам выгодно поставить на колени сильнейшую спортивную державу, выбить наших лидеров. Это некрасиво и неправильно", — цитирует Крянина «Р-Спорт».