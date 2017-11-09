Олимпийский чемпион фигурист Ханю повредил голеностоп на тренировке

Олимпийский чемпион 2014 года в мужском одиночном фигурном катании, рекордсмен мира японец Юдзуру Ханю получил повреждение голеностопа правой ноги при попытке исполнить четверной лутц на тренировке перед стартом четвёртого этапа Гран-при в Японии, сообщает The Japan Times. Соревнования в Осаке пройдут с 10 по 12 ноября.

По словам представителя Японской федерации конькобежного спорта Тамио Сузуки, серьёзность травмы 22-летнего спортсмена пока не известна, как и вероятность его участия в четвёртом этапе Гран-при.

Финал Гран-при пройдёт в Нагое с 7 по 10 декабря.