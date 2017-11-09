Дегтярёв: наши спортсмены расплачиваются за повреждённые Родченковым пробирки

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал решение МОК пожизненно отстранить от участия в Олимпийских играх российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, а также аннулировать их результаты на Играх в Сочи. Ранее аналогичное решение было принято в отношении Александра Легкова и Евгения Белова.

«Мотивировочная часть до конца не ясна, однако уже понятно, куда клонит комиссия МОК: за повреждённые „сотрудником“ ВАДА Григорием Родченковым пробирки расплачиваются наши спортсмены. Заговор против мирового спорта — вот что значат решения по нашим лыжникам. Задача спортсмена — сдать анализы, далее за сданные и повреждённые пробирки уже отвечает ВАДА.

Есть информация, что Родченков действовал в составе международной преступной группы, целью которой была дискредитация российского спорта. ВАДА аккредитовывало РУСАДА, награждало нашу лабораторию и внезапно прозрело. Так не бывает. Дело это шито белыми нитками и направлено на недобросовестную конкуренцию в спорте.

Деморализация нашей сборной — это задача наших конкурентов. В ход идут все возможные и самые грязные методы. Защищаться нужно в суде, это правильный путь. В суде нужно будет давать показания под присягой, пусть туда вызывают всех свидетелей, того же Родченкова", — цитирует Дегтярёва «Р-Спорт».