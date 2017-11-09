Прямая видеотрансляция матча «Динамо-Виктор» — УОР №2 в мужской Суперлиге

«Динамо-Виктор» из Ставрополя в матче мужского чемпионата России по гандболу на своей площадке примет московский клуб УОР №2. Встреча начнётся сегодня, 9 ноября, в 18:00 по московскому времени.

Команда Сергея Клёнова занимает четвёртое место в турнирной таблице, одержав пять побед в семи встречах. Подопечные Игоря Лозового располагаются на последней, 12-й, позиции, потерпев шесть поражений и одну встречу завершив вничью.

Посмотреть трансляцию этого противостояния можно на официальном сайте Федерации гандбола России.