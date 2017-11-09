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Прямая видеотрансляция матча «Динамо-Виктор» — УОР №2 в мужской Суперлиге

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«Динамо-Виктор» из Ставрополя в матче мужского чемпионата России по гандболу на своей площадке примет московский клуб УОР №2. Встреча начнётся сегодня, 9 ноября, в 18:00 по московскому времени.

Команда Сергея Клёнова занимает четвёртое место в турнирной таблице, одержав пять побед в семи встречах. Подопечные Игоря Лозового располагаются на последней, 12-й, позиции, потерпев шесть поражений и одну встречу завершив вничью.

Посмотреть трансляцию этого противостояния можно на официальном сайте Федерации гандбола России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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