Вылегжанин: эта дисквалификация — ни за что. Будем продолжать судиться

Российский лыжник Максим Вылегжанин, пожизненно отстранённый от участия в Олимпийских играх с аннулированием результатов на Олимпиаде в Сочи, прокомментировал решение комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.

«Будем подавать апелляцию в CAS, продолжать судиться. Сезон уже начинается, хотелось бы выступать, тем более что в прошлом году не соревновался по непонятной мне причине. Эта дисквалификация — ни за что. Настроение теперь, конечно, не очень хорошее. Теперь ждём решение Международной федерации лыжного спорта, разрешит ли она выступать на своих стартах», — приводит слова Вылегжанина «RT на русском».