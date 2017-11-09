Каминский: российские лыжники страдают по политическим мотивам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета во главе с Денисом Освальдом пожизненно отстранить российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Олимпийских играх и аннулировать их результаты на Олимпиаде в Сочи.

«Хотелось бы, чтобы судьбу российских лыжников решал суд присяжных, чтобы ставился вопрос, доказано ли, что спортсмен N участвовал в махинациях. Это не доказано. И не будет доказано никогда. Спортсмены ничего не могли знать, и они страдают по политическим мотивам. Всё это происходит не ради наведения справедливости, а с политическими целями перед Олимпиадой. Прошло четыре года, об этих скандалах речь идёт год, а решается всё в последние месяцы перед Играми. Это делается для того, чтобы держать спортсменов, страну в напряжении.

Всегда считалось, что повреждения пробирок — это проблема ВАДА. Сколько раз на него подавали в суд и добивались оправдания из-за того, что была нарушена целостность банки. С одними спортсменами можно поступать так, а с другими — нет. Это говорит о том, что ВАДА — гнилая организация", — приводит слова Каминского «RT на русском».