Самойлов победил на четвёртом этапе КР по фигурному катанию в Казани

Москвич Владимир Самойлов победил в соревнованиях одиночников на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Среди юниоров первенствовал Егор Рухин из Москвы.
Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Мужчины. Итоговое положение
1. Владимир Самойлов (Москва) – 227,38.
2. Роман Савосин (Москва) – 224,33.
3. Андрей Лазукин (Санкт-Петербург/Самара) – 214,63.
Юниоры. Итоговое положение
1. Егор Рухин (Москва) – 212,08.
2. Матвей Ветлугин (Москва) – 210,54.
3. Андрей Кутовой (Санкт-Петербург) – 210,20.