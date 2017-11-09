Колобков: у российских лыжников есть время выиграть апелляцию до Олимпиады-2018

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета во главе с Денисом Освальдом пожизненно отстранить российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову и аннулировать их результаты на Олимпиаде в Сочи.

«Все спортсмены будут подавать апелляцию. Пока есть время успеть до Олимпийских игр подать апелляцию и доказать обратное. Наши спортсмены получат всю необходимую юридическую поддержку», — приводит слова Колобкова ТАСС.