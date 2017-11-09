Акимов: Шаповалова готовится к соревнованиям в Елливаре

Старший тренер женской сборной России по лыжным гонкам Данил Акимов рассказал, что Евгения Шаповалова, пожизненно отстранённая Международным олимпийским комитетом от участия в Олимпийских играх, готовится к выступлению на соревнованиях в Швеции.



«Иванова давно тренируется дома, а Шаповалова готовится в Швеции к соревнованиям, которые будут 17-19 ноября в Елливаре. Что касается её участия в Кубке мира, то пока запрета на участие в нём не было, и она готовится к нему.

Она тренируется, как все. Естественно, те, кого коснулась эта история, могут быть подавленными — у них на этот счёт свои мысли. Но они стараются виду не показывать, привыкли к этому, поскольку эта история длится практически год. С ней об этом последнее время я не разговаривал", — приводит слова Акимова ТАСС.