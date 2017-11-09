Бородавко: Черноусов тоже в этом заговоре, он сдаёт своих партнёров

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета во главе с Денисом Освальдом пожизненно отстранить российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Олимпийских играх и аннулировать их результаты на Олимпиаде в Сочи.



«Тут всё ясно и понятно: они отрабатывают полученный заказ, который получили. А спортсмены тут самые бесправные люди, и они страдают. Там, где зона ответственности ВАДА, спортсмены выполнили все требования. Они пришли на контроль, сдали анализы. ВАДА должно нести ответственность за эти пробы, а всё переложили на спортсменов и ещё пытаются принизить значимость нашей страны, выставляя её как допинговую державу. Чтобы наша страна и наши спортсмены были защищены, во всех комитетах должны быть наши представители. Мы этого, к сожалению, не имеем. В результате члены этих комитетов поднимают вопросы в отношении нас и голосуют, а мы не имеем возможности защитить себя.

Что касается Ильи Черноусова, то он может быть спокоен только по одной причине: он тоже в этом заговоре, сдаёт своих партнёров и товарищей, с которыми долго шёл к вершине. Теперь смотрит, похихикивая, желая получить эту медаль. Может быть, он один из тех анонимных информаторов как раз. От него ведь не было ни одного комментария в поддержку спортсменов, которые, собственно, и вытянули его к этой медали», — приводит слова Бородавко «Газета.ru».