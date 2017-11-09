Черноусов получит золото Олимпиады в Сочи в лыжной гонке на 50 км

Комиссия Международного олимпийского комитета по перепроверке допинг-проб российских участников Олимпийских игр в Сочи под руководством Дениса Освальда приняла решение об аннулировании результатов лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой на Играх-2014 и их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах.

Таким образом, Россия лишится серебра Максима Вылегжанина в гонке на 50 км и командном спринте, где он выступал вместе с Никитой Крюковым. Ранее подобные санкции были применены к Александру Легкову, выигравшему Олимпиаду на дистанции 50 км. Это означает, что золотая медаль в данной дисциплине достанется россиянину Илье Черноусову. Серебро перейдёт норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, бронза — белорусу Сергею Долидовичу. В командном спринте шведы Эмиль Йёнссон и Теодор Петерсон вместо бронзы получат серебро, а норвежцы Петтер Нортуг и Ола Виген Хаттестад — бронзовые медали.

