Никитина — четвёртая на этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде

Австрийка Янин Флок победила на первом этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде. Второе место заняла канадка Элизабет Ватье, а замкнула тройку лучших британка Элизабет Ярнольд. Бронзовая медалистка Игр-2014 в Сочи россиянка Елена Никитина показала четвёртый результат, уступив Ярнольд 0,02 секунды.
Скелетон. Кубок мира. Первый этап. Лейк-Плэсид, США
Женщины
1. Янин Флок (Австрия) – 1.50,13.
2. Элизабет Ватье (Канада) – 1.50,39.
3. Элизабет Ярнольд (Великобритания) – 1.50,46.
4. Елена Никитина (Россия) – 1.50,48…
15. Юлия Канакина (Россия) – 1.51,61.