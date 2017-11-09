Журова: спортсмен в чём виноват, что на баночке появились какие-то царапины?

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась своим мнением относительно пожизненного отстранения лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой от участия в Олимпийских играх.

«Если им предъявят те же претензии, что и Легкову, защита будет доказывать – и я тоже так считаю, – что спортсмен не виноват и не может отвечать за то, что происходит впоследствии с его допинг-пробой. Он расписывается в том, что запечатал пробу и отдал её в руки комиссара ВАДА в целости и сохранности. И комиссар, когда принимает, он тоже подписывается. Вот дальше вопросы к тем, кто пробу транспортирует, хранит и так далее. Эти вопросы не к спортсмену, но дисквалифицируют спортсмена. Думаю, что на этом и должна быть построена вся защита.



А кто поцарапал, умышленно ли, специально ли – это серьёзный вопрос для разбирательства. Мог это быть лаборант? Мог ли он сделать это за деньги? Пробы уже не хранились у нас, и мы за них больше не отвечаем, а спортсмены их не видели. Спортсмен в чём виноват, что на баночке появились какие-то царапины? Я думаю, что это специально сделано, чтобы они не успели оправдаться до Олимпийских игр. Будут долго проходить все инстанции и суды. Это реально займёт не один месяц. Но если нужно будет, то это может пройти быстрее, как это было перед Рио-де-Жанейро. По каким-то спортсменам решения принимались быстро, а по каким-то всё было растянуто, и так они и не успели. Причём зависело всё не от адвокатов, а от ангажированности суда», — приводит слова Журовой «Газета.ru».