«Динамо-Виктор» победило УОР №2 и поднялось на второе место в мужской Суперлиге

«Динамо-Виктор» на своей площадке в Ставрополе победил московский УОР №2 со счётом 36:28 в матче мужского чемпионата России по гандболу. Самым результативным гандболистом встречи стал Данила Сазонов из УОР №2, забивший семь голов.

Команда Сергея Клёнова одержала шестую победу в восьми матчах и поднялась на второе место в турнирной таблице. Коллектив Игоря Лозового потерпел седьмое поражение при одной ничьей и располагается на последней, 12-й позиции.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — УОР №2 (Москва) — 36:28 (14:11).

Посмотреть запись матча можно на официальном сайте Федерации гандбола России.