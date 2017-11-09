Комиссия МОК прекратила дело в отношении одного российского спортсмена

Международный олимпийский комитет объявил, что дисциплинарная комиссия организации под руководством Дениса Освальда прекратила разбирательство в отношении одного из российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, сообщает официальный сайт МОК, не уточняя имени атлета.

Ранее стало известно, что комиссия МОК сегодня, 9 ноября, оправдала олимпийскую чемпионку Игр-2014 в Сочи в женском одиночном фигурном катании Аделину Сотникову, а также аннулировала результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранила их от участия в Олимпиадах.