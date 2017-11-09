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Антидопинговая комиссия FIS рассмотрит дела отстранённых МОК российских лыжников

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Антидопинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта вынесет решение по делам российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, пожизненно отстранённых Международным олимпийским комитетом от участия в Играх, в индивидуальном порядке, сообщает официальный сайт FIS.

Комиссия FIS проведёт личные слушания в отношении каждого из лыжников и решит, смогут ли они выступать на соревнованиях под эгидой организации. Сроки рассмотрения дел не называются, но отмечается, что антидопинговая комиссия будет учитывать стартующий в конце ноября Кубок мира.

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Источник: Международная лыжная федерация Сообщить об ошибке
Теги
Александр Легков Алексей Петухов Евгений Белов Максим Вылегжанин Отстранение России
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