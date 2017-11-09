Антидопинговая комиссия FIS рассмотрит дела отстранённых МОК российских лыжников

Антидопинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта вынесет решение по делам российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, пожизненно отстранённых Международным олимпийским комитетом от участия в Играх, в индивидуальном порядке, сообщает официальный сайт FIS.

Комиссия FIS проведёт личные слушания в отношении каждого из лыжников и решит, смогут ли они выступать на соревнованиях под эгидой организации. Сроки рассмотрения дел не называются, но отмечается, что антидопинговая комиссия будет учитывать стартующий в конце ноября Кубок мира.