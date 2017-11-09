Шестаков переизбран на пост президента Международной федерации самбо

На конгрессе Международной федерации самбо в Сочи состоялись выборы президента организации. На третий срок в качестве главы FIAS переизбран депутат Госдумы РФ Василий Шестаков, сообщает ТАСС. Шестаков был единственным кандидатом на этот пост, и за него проголосовали все члены конгресса.

Василий Шестаков впервые победил на выборах президента Международной федерации самбо в 2009 году на конгрессе в Салониках. В 2013-м в Санкт-Петербурге его полномочия были продлены.

С 10 по 12 ноября в Сочи пройдёт чемпионат мира по самбо.