Мутко: нет оснований лишать отстранённых лыжников призовых. За что?

Вице-премьер РФ по спорту, туризму и молодёжной политике Виталий Мутко заявил, что не сомневается в невиновности российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, пожизненно отстранённых комиссией Международного олимпийского комитета от участия в Олимпийских играх.

«Будет полная поддержка спортсменов, мы верим им и команде. Надеюсь, спортсмены и федерации будут подавать иски в Спортивный арбитражный суд. Не исключаю, что можно будет брать дела в гражданское производство, где есть состязательность, а тут нет ни обвинителя, ни перекрестного допроса. Есть презумпция невиновности, и спортсмен должен иметь возможность себя защитить. Это попытка дискредитировать всех наших спортсменов. Но мы два года находимся под контролем иностранных организаций и продолжаем побеждать, вошли в тройку по итогам летнего сезона. Мы не сомневаемся в победах лыжников, поэтому нет оснований лишать их призовых, за что? Мы будем их поддерживать, и их законное право — опротестовывать решения. Нужно пройти этот путь. Надеюсь, CAS будет рассматривать вопрос в правовом поле.



Мы исходим из того, что должен быть полноценный юридический процесс. Неправильно, когда все обвинения строятся на показаниях одного человека, на его версии. Много противоречий, которые требуют юридического доказательства. Нет установленных фактов, что спортсмен применял допинг, никто не может это доказать», — приводит слова Мутко ТАСС.