Родионова и Кочержова — 10-е на этапе Кубка мира по бобслею в Лейк-Плэсиде

Канадки Кайли Хамфрис и Мелисса Лотхольц победили на первом этапе Кубка мира по бобслею среде женских экипажей-двоек. Российские экипажи Александра Родионова/Анастасия Кочержова и Надежда Сергеева/Юлия Шокшуева показали десятый и 11-й результаты соответственно.
Бобслей. Кубок мира. Первый этап. Лейк-Плэсид, США
Женщины
1. Кайли Хамфрис/Мелисса Лотхольц (Канада) – 1.54,40.
2. Элана Майер Тэйлор/Лорен Джиббс (США) – 1.54,43.
3. Штефани Шнайдер/Лиза Мария Буквитц (Германия) – 1.54,60…
10. Александра Родионова/Анастасия Кочержова (Россия) – 1.55,52.
11. Надежда Сергеева/Юлия Шокшуева (Россия) – 1.55,60.