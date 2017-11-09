Губерниев — отстранённым лыжникам: держитесь, мои родные

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил поддержку российским лыжникам Максиму Вылегжанину, Алексею Петухову, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, пожизненно отстранённым Международным олимпийским комитетом от участия в Олимпийских играх.

«Хочу поддержать наших замечательных лыжников и лыжниц. Максим Вылегжанин, Лёша Петухов, Женя Шаповалова и Юля Иванова! Так много хочется написать… Но буду краток. Держитесь, мои родные», — написал Губерниев на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Губерниева.