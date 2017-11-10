Вылегжанин: меня дисквалифицировали незаконно и без каких-либо оснований

Российский лыжник Максим Вылегжанин, пожизненно отстранённый от участия в Олимпийских играх с аннулированием результатов на Олимпиаде в Сочи, выразил мнение, что решение комиссии МОК под руководством Дениса Освальда является незаконным.



«Считаю, меня дисквалифицировали незаконно. У них нет никаких оснований, нет данных, в чём мы виноваты. Они полагаются только на один доклад Макларена, в котором звучит моя фамилия», — сказал Вылегжанин в эфире телеканала «Россия 24».

9 ноября российские лыжники Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Играх. Ранее аналогичное наказание получили Александр Легков и Евгений Белов.