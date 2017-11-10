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Чемпион ОИ Ханю снялся с этапа Гран-при в Осаке и пропустит финал в Нагое

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Олимпийский чемпион 2014 года в мужском одиночном фигурном катании, рекордсмен мира японец Юдзуру Ханю, накануне получивший повреждение голеностопа правой ноги при попытке исполнить четверной лутц на тренировке, снялся с четвёртого этапа Гран-при в Осаке (Япония), сообщает официальный «твиттер» Международного союза конькобежцев. Соревнования в Осаке пройдут с 10 по 12 ноября

Таким образом, 22-летний спортсмен не сможет отобраться для участия в финале Гран-при, который пройдёт с 7 по 10 декабря в Нагое (Япония).

Олимпийский чемпион фигурист Ханю повредил голеностоп на тренировке
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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