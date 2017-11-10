Бобслеисты Касьянов и Пушкарёв стали 11-ми в двойках на этапе Кубка мира в США

Россияне Александр Касьянов и Алексей Пушкарёв заняли 11-е место в двойках на этапе Кубка мира по бобслею в Лейк-Плэсиде. Победу одержали немцы Нико Вальтер и Кристиан Позер.
Бобслей. Этап Кубка мира. Лейк-Плэсид. Мужчины. Двойки
1. Нико Вальтер/Кристиан Позер (Гермния) – 1.51,92.
2. Ник Каннингем/Райан Бэйли (США) — +0,11.
3. Коди Баскью/Карло Вальдес (США) — +0,15…
11. Александр Касьянов/Алексей Пушкарёв (Россия) — +0,62…
18. Алексей Стульнев/Илья Малых (Россия) — +0,94.
Максим Андрианов и Михаил Мордасов завершили выступление после первой попытки.