Грушин: равноценной замены отстранённым лыжникам на ОИ-2018 у нас нет

Заместитель руководителя управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России, заслуженный тренер СССР и России по лыжным гонкам Александр Грушин прокомментировал решение МОК пожизненно отстранить от участия в Олимпийских играх российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, а также аннулировать их результаты на Играх в Сочи. Ранее аналогичное решение было принято в отношении Александра Легкова и Евгения Белова.

«На мой взгляд, в данной ситуации равноценной замены отстранённым лыжникам на предстоящих зимних Олимпийских играх просто нет. Но такая ситуация сложилась не только в лыжном, но и в любом виде спорта. Если Месси заболеет, то нового Месси искать придётся очень долго, так и у нас. Да, у нас есть исполнители хорошего уровня, но такого уровня, как дисквалифицированные, нет.

Россия пострадает в количественном составе, и если в индивидуальной гонке это скажется меньше, то в эстафете нашей сборной придётся тяжело. Очень сложно за короткий период набрать такое количество спортсменов, способных равнозначно заменить дисквалифицированных. В эстафете один лыжник мало чего решает, и это очень неприятный для нас момент», – цитирует Грушина ТАСС.