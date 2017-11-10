Чичерова вернула бронзовую медаль Олимпиады-2008

Российская прыгунья в высоту Анна Чичерова, признанная виновной в нарушении антидопинговых правил на Играх-2008, вернула бронзовую медаль пекинской Олимпиады. В допинг-пробе россиянки был обнаружен туринабол. В октябре Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Чичеровой.

«Мне пришлось принять такое решение. Конечно, возвращать то, на что было положено столько сил и труда, нелегко. Всё это как гром среди ясного неба для меня. Но я говорила, что верну медаль, если не смогу отстоять своё имя в суде, но все усилия оказались тщетны.

Я прекрасно понимаю, что являюсь гражданкой не той страны и спустя восемь лет у меня не получается вспомнить и привести актуальные на сегодняшний день оправдания. Не могу вспомнить, что, к примеру, употреблял тогда мой супруг, который как-то не вовремя потом мог меня поцеловать. Или что врач мне тогда мог выписать губную помаду от всех бед. Вспомнить хоть что-то, что могло оказаться достойным аргументом при защите, как это происходит в ряде случаев сейчас.

Оставшись один на один с этой проблемой, нелегко пробираться сквозь дебри всей этой странной игры, где от тебя уже ничего не зависит. А мой прославленный тренер нашёл причину случившемуся в моей строптивости и непослушании — смешно, ей-богу. Жаль, но это суровая реальность. На этом фоне я безмерно благодарна тем, кто пытался мне помочь и морально, и материально, и консультативно. Но, оценив свои возможности и ситуацию, я приняла решение больше не обращаться ни в какие независимые инстанции.

Мне, конечно, хотелось бы узнать мнение Европейского суда по правам человека хотя бы относительно того, как может человек полноценно защищать себя и запросить дополнительное расследование по предъявленным ему претензиям спустя столько времени. Но ждать ещё энное количество лет, изматывать себя и своих близких я не хочу и не могу больше. Поэтому пусть эта медаль уйдёт тому, в ком нет никаких сомнений.

Я ещё не приняла никаких решений по поводу своей карьеры и официальных заявлений тоже не делала. Я не знаю, как эта ситуация будет дальше развиваться», — цитирует Чичерову ТАСС.