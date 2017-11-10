ЧМ по самбо будут транслировать телеканалы 16 стран и официальный сайт турнира

С 10 по 12 ноября в Сочи пройдёт чемпионат мира по самбо. Зрители и поклонники этого вида спорта, которые не будут присутствовать на трибунах ледового дворца спорта “Айсберг”, смогут следить за чемпионатом мира в прямом эфире на телеканалах 16 стран и на официальном сайте мероприятия.

Организаторы ожидают, что за соревнованиями будут следить свыше 5 млн зрителей. Участие в турнире примут 1000 спортсменов из 94 стран мира.

В ранге действующих чемпионов мира Россию представят Артём Осипенко (свыше 100 кг) и Сергей Кирюхин (до 82 кг) (оба – спортивное самбо, мужчины), Марина Мохнаткина (до 68 кг) (спортивное самбо, женщины), Рустам Талдиев (до 62 кг) и Денис Гольцов (свыше 100 кг) (оба – боевое самбо).

Расписание онлайн-трансляций чемпионата мира по самбо—2017 в Сочи

10 ноября

10:00. Предварительные встречи: женщины: 48, 60, 72 кг; мужчины: 52, 68, 90 кг; боевое самбо: 57, 74, 100 кг.

19:00-19:45. Церемония открытия.

20:00-22:00. Финалы и церемонии награждения.

11 ноября

10:00. Предварительные встречи: женщины: 52, 64, 80 кг; мужчины: 57, 74, 100 кг; боевое самбо: 62, 82, +100 кг.

18:00-20:00. Финалы и церемонии награждения.

12 ноября

10:00. Предварительные встречи: женщины: 56, 68, +80 кг; мужчины: 62, 82, +100 кг; боевое самбо: 52, 68, 90 кг.

18:00-20:00. Финалы и церемонии награждения.

20:00-20:15. Церемония закрытия.