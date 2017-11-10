Вяльбе: по делу отстранённых лыжников мы готовы пойти и в гражданский суд

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова, пожизненно отстранённые МОК от участия в Олимпийских играх, готовы отстаивать свою невиновность в гражданском суде.

«На сегодня федерация вместе с адвокатами уже предполагала, что будет всё именно так, и заранее мы готовились идти в CAS. Как только мы получим расширенное заявление — сразу пойдём в CAS. В связи с тем что мы приняли решение бороться до последней капли крови, мы решили, что, если надо будет, пойдём в гражданский суд и суд по правам человека.

У нас очень большая швейцарская адвокатская контора. Всё это время мы с ними в тесном контакте, и я не сомневаюсь в их компетентности. Идёт очень серьёзная и большая работа", — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».