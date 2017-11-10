Крамер: нельзя отстранять спортсменов за чужие проступки

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер выразил недовольство решением комиссии МОК пожизненно отстранить от участия в Олимпийских играх российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

«Как так получается: кто-то пытается подменить пробы, открыть их, а нарушителями антидопинговых правил называют спортсменов? Это неправильно. МОК и ВАДА несут ответственность за допинг-тесты на Олимпиаде. Допинг-офицеры подтверждают, что спортсмены правильно сдают пробы, затем передают их МОК. Никто не знает, что с ними происходит дальше.

МОК отвечает за сохранность допинг-проб, это не ответственность спортсменов. То, что произошло, — это огромная ошибка. Нельзя отстранять спортсменов за чужие проступки», — цитирует Крамера NSD.