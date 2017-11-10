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Ан, Елистратов, Просвирнова и Ефременкова вышли в 1/4 финала этапа КМ на 1000 м

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В Шанхае (Китай) продолжается третий этап Кубка мира по шорт-треку. Пятеро россиян вышли в четвертьфинал соревнований на дистанции 1000 м. В предварительном раунде шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, Александр Шульгинов, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова заняли третьи места в своих забегах. Олимпийский чемпион Семён Елистратов продемонстрировал четвёртый результат.

Ещё одна представительница России Юлия Шишкина выбыла из борьбы в первом круге.

Этап Кубка мира по шорт-треку в Шанхае завершится 12 ноября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Виктор Ан Семён Елистратов Софья Просвирнова
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