Ан, Елистратов, Просвирнова и Ефременкова вышли в 1/4 финала этапа КМ на 1000 м

В Шанхае (Китай) продолжается третий этап Кубка мира по шорт-треку. Пятеро россиян вышли в четвертьфинал соревнований на дистанции 1000 м. В предварительном раунде шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, Александр Шульгинов, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова заняли третьи места в своих забегах. Олимпийский чемпион Семён Елистратов продемонстрировал четвёртый результат.

Ещё одна представительница России Юлия Шишкина выбыла из борьбы в первом круге.

Этап Кубка мира по шорт-треку в Шанхае завершится 12 ноября.