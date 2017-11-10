Вяльбе: нам никто не говорил, чтобы мы жрали всё подряд, но выиграли

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) пока не присылала документов о рассмотрении дела отстранённых российских лыжников, а также раскритиковала деятельность информатора ВАДА Григория Родченкова и отметила ошибку, допущенную комиссией МОК.

«Я так думаю, что с дисквалификацией всей ассоциации лыжных видов спорта не будут торопиться. Они дождутся, чтобы мы сходили в CAS, а потом уже будут решать. Но я не думаю, что в FIS жестоко настроены против России, да и интереса в этом у них нет. Когда будет разбирательство в FIS — непонятно. Нам никто не присылал документов, что наши спортсмены приглашены на дисциплинарный комитет.

Несмотря на всё происходящее и то, что настроение в команде, конечно, не лучшее из-за этих новостей, все продолжают готовиться, работать. Несмотря на все новости, подчеркну, что в команде совершенно рабочий настрой, все готовятся. Спортсмены 10 месяцев уже сидели, и кто может принять это с радостью и нормально, когда это всё — свидетельства одного человека, который лжёт и даже не пытается задуматься о том, что делает? Он не хочет отвечать ни на какие вопросы, наши адвокаты уже пытались вызвать его на суд, пытались сделать какую-нибудь видеоконференцию или прислать ему вопросы в письменной форме, но никакого ответа мы не получили. Он под всяческим прикрытием, и ничего не сделать.

Для меня любой информатор — предатель родины. Но в нашей команде не было ничего такого, что бы мог рассказать Илья Черноусов. Никто нам не сказал, что нам нужна победа любой ценой. Чтобы мы жрали всё подряд, но выиграли. Такого не было.

В этих документах комиссии Освальда допущена ещё и ошибка. Нам, согласно этим документам, надо вернуть на одну медаль больше, чем у нас есть. Комиссия требует вернуть бронзу за командный спринт у девушек, а на деле бронзы нет — они были шестыми», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Комиссия МОК пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.