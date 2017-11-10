Воронов лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Осаке

В Осаке (Япония) продолжается четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях одиночников лидирует россиянин Сергей Воронов. На второй позиции располагается представитель Израиля Алексей Быченко, на третьей — американец Джейсон Браун. Ещё один россиянин — Дмитрий Алиев — седьмой.
Фигурное катание. Четвёртый этап. Гран-при. Осака. Мужчины
Короткая программа
1. Сергей Воронов (Россия) — 90,06
2. Алексей Быченко (Израиль) — 85,52.
3. Джейсон Браун (США) — 85,36...
7. Дмитрий Алиев (Россия) — 77,51.