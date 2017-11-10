Саудовская Аравия примет ЧМ-2017 по быстрым шахматам и блицу

Саудовская Аравия примет чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу в 2017 году, сообщает официальный сайт Международной шахматной федерации. Соревнования пройдут с 26 по 30 декабря в Эр-Рияде.

Общий призовой фонд соревнований в Эр-Рияде составит $ 2 млн ($ 750 тыс. — в рапиде и блице в открытой секции и по 250 тыс. в рапиде и блице в женской секции).

В открытых соревнованиях примут участие 250 игроков, в женских – 150.

В 2016 году чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу состоялись в Дохе (Катар).