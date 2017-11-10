Медведева: кое-что в короткой программе в Японии могла бы сделать и лучше

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.

“После сегодняшнего выступления у меня не слишком много эмоций, потому что мне ещё нужно продемонстрировать произвольное катание завтра. В короткой программе я неплохо выступила, но некоторые элементы могла бы сделать и лучше, например двойной аксель. В произвольной программе я хочу предстать перед зрителями элегантной и подарить радость зрителям, которые придут на меня посмотреть», — приводит слова Медведевой пресс-служба ISU.