Петербуржец завоевал серебро на чемпионате Европы по бочча среди лиц с ПОДА

Паралимпиец из Санкт-Петербурга Михаил Гутник стал серебряным призёром чемпионата Европы в Португалии по бочча среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В первенстве континента в Повуа-ди-Варзин (Португалия) приняли участие 112 спортсменов из 22 стран. Бочча – единственный вид спорта для людей с самыми тяжёлыми формами поражения опорно-двигательного аппарата. Это игра с мячом на точность и логику, напоминающая боулинг.

В сборную России вошёл спортсмен из Санкт-Петербурга Михаил Гутник — мастер спорта по бочча, многократный чемпион России. Михаил выступил в классе ВС 1 (разрешается помощь ассистента, а мячи можно выбрасывать как руками, так и ногами). Спортсмен уверено дошёл до четвертьфинала, где одержал победу над португальцем Антонио Маркуэеса со счётом 3:1. Затем в полуфинале обыграл голландца Даниэля Переса (5:0) и лишь в финале уступил одно очко британцу Дэвиду Смиту (4:5).