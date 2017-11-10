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Цурская: есть возможности для улучшения вращений и дорожек шагов

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Дебютантка взрослой серии Гран-при по фигурному катанию 16-летняя Полина Цурская прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Японии, за которое она получила от судей третьи оценки дня.

«Я довольна сегодняшней короткой программой, всё прошло отлично. Прыжки были хорошими, но есть возможности для улучшения вращений и дорожек шагов, и мы будем работать над этим, не забывая о прыжках. В произвольной программе я просто хочу показать то, над чем мы работали в межсезонье, откатать чисто и качественно», — приводит слова Цурской пресс-служба ISU.

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В короткой программе в Японии лучшая фигуристка мира получила меньше, чем в Москве.
Источник: Официальный сайт Международного союза конькобежцев Сообщить об ошибке
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