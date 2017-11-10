Цурская: есть возможности для улучшения вращений и дорожек шагов

Дебютантка взрослой серии Гран-при по фигурному катанию 16-летняя Полина Цурская прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Японии, за которое она получила от судей третьи оценки дня.

«Я довольна сегодняшней короткой программой, всё прошло отлично. Прыжки были хорошими, но есть возможности для улучшения вращений и дорожек шагов, и мы будем работать над этим, не забывая о прыжках. В произвольной программе я просто хочу показать то, над чем мы работали в межсезонье, откатать чисто и качественно», — приводит слова Цурской пресс-служба ISU.