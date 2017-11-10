Слуцкая: я никогда в жизни не выступала бы под нейтральным флагом

Первая в истории фигуристка-одиночница, ставшая семикратной чемпионкой Европы, двукратная чемпионка мира, призер двух Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала ситуацию с лишением медалей российских призёров Олимпийских игр в Сочи и возможным выступлением России на ОИ-2018 под нейтральным флагом.

«Всё, что происходит, очень больно и грустно. Это личная трагедия для ребят, у которых незаслуженно отбирают медали. Для нас они всё равно останутся чемпионами. Сейчас с нами борются всеми мыслимыми и немыслимыми способами. А что сделали с паралимпийцами! Для меня это кощунственно. Вы что думаете, если вы у нас отберёте золотые медали, то у нас что-нибудь сломается?! Да, ничего не сломается, мы просто станем сильнее.

Я никогда в жизни не выступала бы под нейтральным флагом, потому что я считаю, что это предательство. Но это для меня лично, я до мозга костей патриот своей страны и отстаивала на Играх не что-то, а свою страну. Но, это моё личное мнение, оно может расходиться с мнением других людей. Я понимаю, что Олимпиада – это главная цель любого спортсмена. Поэтому здесь каждому выбирать самому: тот, кто является патриотом страны, наверное, поступит одним образом, а тот, кто является патриотом своего дела, поступит по-другому. Здесь было бы неверно не принять чью-то позицию. Я на собственном опыте знаю, что это такое – 4 года идти к Олимпийским играм. Тем более, если ты идешь лидером и у тебя 99,9% шансов, что ты выиграешь. Поэтому здесь у каждого своя позиция, может быть, мне как человеку, завершившему свою спортивную карьеру, просто легче об этом говорить», — приводит слова Слуцкой «Юграмегаспорт».