Воронов: в 30 лет расцвет в жизни только начинается

Российский фигурист Сергей Воронов прокомментировал свою победу в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.

“Я доволен своим выступлением, потому что не только прыжки, но и в целом программа были выполнены на высоком уровне.

Чувствую ли я себя ветераном в 30 лет? В моей стране ветеран — уважаемый человек, например ветеран войны. В 30 лет расцвет в жизни только начинается. Самое главное — любить то, что вы делаете. Если не любить своё дело, то ничего не получится», — приводит слова Воронова пресс-служба ISU.